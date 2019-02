Area giochi in piazza Cavour? La polemica tiene banco ... almeno sui social

"Mentre ad Agrigento l'amministrazione comunale si rifiuta ancora di ripristinare l'area giochi per bambini in piazza Cavour, dichiarando che "in ogni posto civile" i giochini non sono nelle piazze, in tanti altri Comuni fanno il contrario. Sono tutti "posti incivili"? O è la nostra città che priva i bambini di un loro diritto?". E' ponendo questi interrogativi e postando un fotomontaggio di giochi ludici sistemati nelle piazze di Favara, Raffadali e Realmonte che Alfonso Cartannilica torna a rilanciare la vicenda dei giochini spostati da piazza Cavour a villa Bonfiglio dove sono stati bersaglio di vandali e dove, dall'inizio dell'anno, sono inaccessibili perché, appunto, vandalizzati.

Proprio Cartannilica si è fatto promotore della raccolta di firme immessa in rete. "E’ una battaglia totalmente apolitica, siamo solo dei semplici cittadini che chiedono una scelta di buonsenso" - aveva spiegato - .