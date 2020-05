Area bancomat diventa una discarica di guanti e altri rifiuti, protestano gli utenti

Area bancomat trasformata in discarica dagli incivili. Succede nel vano interno di un istituto di credito, accessibile a chiunque anche senza usare alcuna tessera, all'incrocio fra piazza Vittorio Emanuele e via Cicerone.

All'interno, nonostante la presenza delle telecamere di sorveglianza, forse in maniera disinvolta per via dell'uso della mascherina che nasconde il volto, sono stati gettati rifiuti di vario tipo: carta, sacchetti e guanti di plastica che, peraltro, secondo le disposizioni del Comune andrerebbero smaltiti con particolare cautela quale, ad esempio, il doppio sacco chiuso dentro il mastello grigio.

Questo nonostante l'istituto abbia messo dei cestini per gettare alcune carte che, evidentemente, non sono bastati perchè, una volta riempiti, è stato gettato tutto per terra.

