Arci, Galvano eletta presidente provinciale: ecco il nuovo direttivo

Angela Galvano, fondatrice del circolo “Agape”, è la nuova presidente provinciale dell’ARCI territoriale di Agrigento.

Il nuovo direttivo è composto da Manlio Fiore (presidente uscente) per il circolo “D. Dolci”, Antonio Barone per il circolo “J. Beluschi”, Pasquale Cucchiara per il circolo “LiberArci” e Giusy Sintino per il circolo “Arcobaleno”. Quest’ultima è stata designata tesoriere provinciale.

Il nostro obiettivo – dichiara il neo presidente provinciale – sarà quello di rilanciare il ruolo dell’ARCI come motore di promozione sociale, culturale e migliorare il dialogo ed il rapporto di collaborazione con le altre associazioni presenti sul territorio al fine di creare una rete operativa e fattiva che possa trasmettere, attraverso i nostri circoli, i valori dell’ARCI quali la solidarietà, l’uguaglianza, i diritti, la giustizia sociale, i valori democratici e il libero accesso alla cultura.

Ieri pomeriggio, nel corso di una conferenza stampa, Giuseppe Montemagno, membro della segreteria regionale dell’Arci, ha espresso soddisfazione per la riorganizzazione del territoriale di Agrigento con l’auspicio che possa contribuire al rilancio culturale e sociale di queste terre.