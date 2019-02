Archivio di Stato, nominato un nuovo direttore dell'Istituto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il dirigente Rossana Florio è stata nominata direttore dell'Archivio di Stato di Agrigento e della sezione di Sciacca. Tra gli intendimenti del nuovo direttore, come reso noto con un comunicato stampa c'è l'idea "di mettere in atto numerosi nuovi progetti sul piano della formazione e della divulgazione, per dare massima diffusione al valore storico, sociale e culturale degli archivi. Inoltre - conclude la nota - è preciso obiettivo operare una maggiore socializzazione delle funzioni culturali dell'Archivio di Stato, con iniziative di collaborazione con altri Enti ed istituzioni".