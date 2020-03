Archi di Pasqua, fervono i lavori: dal 12 aprile sarà festa a San Biagio

San Biagio Platani, il via ai lavori per la realizzazione degli Archi di Pasqua. Per un nuovo anno l’associazione "Creatività di un Popolo” è impegnata a coinvolgere l’intera comunità per dare vita ad una tradizione antichissima.

Dal 12 aprile al 17 maggio 2020, il corso principale e le abitazioni prospicienti saranno adornate con le storiche strutture in ferro rivestite di canne, decorate con grandi quantità di prodotti vegetali, quadri realizzati con mosaici di legumi e artistiche formelle di pane, lavorate per rappresentare diverse raffigurazioni a carattere religioso.

"Grazie al coinvolgimento di artisti, architetti, artigiani e giovani volontari e con il supporto di donazioni, contributi e sponsor si sono realizzate opere effimere di una straordinaria bellezza - dicono in una nota -. La dignità di un popolo si esprime con lo sforzo di puntare alla semplicità originaria della tradizione che connota questa comunità unica per creatività, passione, ospitalità".