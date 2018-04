Archi di Pasqua, i sambiagesi con un manifesto chiedono scusa per la viabilità

“Cari visitatori, benvenuti. Ci dispiace per i disagi che avete incontrato lungo il tragitto per giungere fino a qui. Noi sambiagesi vi chiediamo scusa sebbene non abbiamo colpe per l’attuale condizione in cui versano le nostre strade. Le attuali condizioni sono conseguenza dell’inerzia del Consorzio provinciale, della Regione e dei nostri politici che si sono scordati di noi. Scusateci ancora e buona visita agli Archi di Pasqua”. E’ questo il messaggio contenuto in un manifesto che è stato collocato agli ingressi di San Biagio Platani e in alcuni punti del centro abitato. Il manifesto, oltre al messaggio di scuse, ingloba il disegno di un automobilista che porta sulle spalle una vecchia utilitaria e giunge davanti al cartello di benvenuto a San Biagio Platani. I cittadini – il manifesto è stato realizzato da anonimi residenti del piccolo Comune Agrigentino – chiedono scusa per il degrado stradale, ma sono comunque fieri delle vere opere d’arte realizzate ed esposte: gli Archi di Pasqua.

Capolavori - fatti di pasta di sale, mosaici di cereali e vetro colorato, lampadari di mais e pane, intrecci di canne di fiume e salice – che sono stati visitati all’alba di Pasqua, giorno dell’apertura dell’esposizione, dall’assessore regionale ai Beni culturali Vittorio Sgarbi. E per Sgarbi – primo visitatore dell’edizione 2018 - è stato un vero e proprio ritorno a San Biagio Platani visto che, già nel 2016, il critico e storico d'arte, opinionista e scrittore aveva già visitato gli Archi di pane. Gli Archi di pane sono, come da tradizione, visitabili dalla mattina di Pasqua e fino alla quarta domenica successiva, quindi fino al prossimo 6 maggio.

Così come è accaduto la prima volta, Vittorio Sgarbi si è a lungo soffermato ad ammirare le esposizioni e pare che sia rimasto incantato dalle opere realizzate. Opere che ogni anno cambiano l'estetica del corso principale di San Biagio Platani. Domenica, ma anche per Pasquetta, si è già registrato un vero e proprio boom di visitatori. Come da tradizione, non sono soltanto gli agrigentini, ma anche tanti palermitani e nisseni ad amare l’esposizione.