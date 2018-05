Archi di pane, l'edizione dei record: oltre 40mila visitatori

Numeri da record per l’edizione 2018 degli Archi di pane. Il “festival” di San Biagio Platani è stato un successo. Oltre 40mila presenze per un evento che mai come quest’anno ha visto la partecipazione di visitatori di ogni dove. Secondo quanti riferisce l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, hanno contribuito al successo i cittadini e gli sponsor che con alcune aziende del territorio sono riusciti a mettere su una festa che ha vantato migliaia di presenze.

"In questi giorni nei quali siamo impegnati nelle operazioni di smontaggio – dice Biagio Nigrelli dell’associazione 'Creatività di un popolo' – possiamo ritenerci soddisfatti di questa edizione. Vogliamo ringraziare le tante persone che si sono messe a disposizione per raggiungere questo traguardo, comprese le aziende del territorio che hanno fatto un grande sforzo per realizzare un mese di eventi tra gli archi di pane. Le persone sono arrivate da tutta la Sicilia e anche da fuori i confini siciliani. Abbiamo dimostrato che questa manifestazione si può fare anche con le forze della popolazione e la buona volontà".