L'Arca di Noè, al via due corsi di formazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Lunedì 19 novembre, ha avuto inizio l’attività di Formazione Professionale 2018/2019 finanziate dalla Regione Siciliana nell’ambito dell’Avviso 2/2018 per la Costituzione del Catalogo dell’offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia grazie al sostegno del Fondo Sociale Europeo – SICILIA 2020 - attraverso il Programma operativo per una crescita intelligente, sostenibile e solidale.

L’associazione L’Arca di Noè di Agrigento, ente accreditato, ha dato inizio a due percorsi formativi finalizzati alla specializzazione di 30 giovani disoccupati.

Il primo, è un corso di specializzazione di ben 1.244 ore per Animatori socio educativi, riservato a 15 allievi/e, e ha come obiettivo, attraverso lezioni tecnico-pratiche, stage in varie realtà locali, quello di qualificare operatori capaci di esercitare competenze, conoscenze e abilità orientate a proporre, stimolare, organizzare, coordinare, gestire, in modo diretto e indiretto, attività socio educative e ricreative operando prevalentemente nell'area socio educativa, in servizi e progetti a carattere espressivo, comunicativo, ludico e riabilitativo e di promozione dell'aggregazione e dell'animazione sociale o impiegato nell'ambito dell'area integrativa socio sanitaria e assistenziale in servizi territoriali, residenziali e semi residenziali e in progetti di prevenzione, cura, riabilitazione e assistenza come per esempio nelle residenze per gli anziani, nei servizi per disabili e nei servizi e/o centri per minori a rischio, adulti in difficoltà, ecc. in riferimento alla normativa di settore.

Il secondo corso di 944 ore per Assistenti all’autonomia ed alla comunicazione dei disabili, anch’esso riservato a 15 allieve, ha invece come obiettivo quello di qualificare operatori capaci di facilitare l’integrazione scolastica dell’alunno con disabilità nell’ambito delle attività didattiche, stimolando l’autonomia e la socializzazione con il gruppo classe al fine di potenziare le loro relazioni, migliorare l’apprendimento, la vita di relazione e supportare la partecipazione alle diverse attività operando ad personam e collaborando in team alle altre figure educative ed assistenziali secondo quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato. Il profilo è distinto da quello del docente di sostegno e dall’assistente di base e igienico-personale.

L’Arca di Noè è un’associazione senza scopo di lucro, nata nel 1993 con l’intento di essere una realtà costantemente orientata verso l’educazione soprattutto dei minori a sostegno delle famiglie attraverso lo sport ed altre forme educative, ed a supporto degli operatori attraverso incontri, seminari ed attività di formazione professionale specifica.

L’associazione vuole essere un’opera che, partendo dall’esperienza educativa e professionale dei propri fondatori e di quanti a vario titolo sono impegnati in essa, si pone come tentativo di risposta ai bisogni che di volta in volta si incontrano nel territorio.