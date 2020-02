Arbitri, Mimmo Celi in città: l'incontro con gli associati Aia

Nuovo incontro importante per gli associati Aia. Questa sera, infatti, grande attesa per la riunione tecnica che vedrà come ospite l’ex arbitro della Can più di 140 gare di Serie A e attuale vice Commissario Can D, Mimmo Celi.

"Sarà - fanno sapere dal direttivo Aia - l’ennesima occasione di crescita e confronto per i nostri associati sempre più desiderosi di poter ampliare la formazione in vista della fase finale dei campionati".