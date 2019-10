Aragona, via alla consegna dei mastelli per la differenziata

E' partita oggi alle 9 la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata ad Aragona in vista dell'avvio del nuovo servizio di igiene ambientale con il sistema del "porta a porta".

Nei locali di via Vitello messi a disposizione dall'amministrazione comunale, il personale della Sea ha iniziato a ricevere gli utenti a quali consegnerà le attrezzature ed il materiale informativo che servirà loro per effettuare una corretta differenziata. Gli uffici di via Vitello saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 ed il sabato dalle 9 alle 13. Da oggi, lunedì 7 fino a sabato 12 ottobre, saranno ricevuti gli utenti il cui cognome inizia con le lettere A- B e C. Dal 14 al 19 ottobre, sarà la volta delle lettere C,D ed E, mentre la settimana successiva, quella che va dal 21 al 26 ottobre toccherà agli utenti il cui cognome inizia con le lettere F e G. Si proseguirà con la consegna ai cognomi che iniziano con H, I, L, M, N ed O dal 28 ottobre al 3 novembre, per concludere dal 4 al 9 novembre con le restanti lettere, P, Q, R, S, T, U, V e Z.

Per il ritiro del kit, sarà necessario avere con se, la tessera sanitaria dell'intestatario della Tari anche in caso di delega. La delega per il ritiro dei contenitori e del materiale informativo sarà inviata per posta a tutti i cittadini-utenti proprio in questi giorni.