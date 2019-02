Aragona, trasporto pubblico: in arrivo 200mila euro per gli abbonamenti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Buone notizie per gli abbonamenti degli alunni pendolari di Aragona. L'amministrazione comunale ha ottenuto 200 mila euro dalla Regione Sicilia per la distribuzione degli abbonamenti.

Il sindaco Giuseppe Pendolino dichiara: "Finalmente è alla firma il decreto di riparto delle somme. Abbiamo lottato tantissimo assieme alle famiglie degli studenti pendolari di Aragona che ci hanno dato manforte e sostegno in questa battaglia che abbiamo portato avanti nei confronti della Regione. Il governo regionale e tutti i parlamentari siciliani ci hanno dato ascolto e hanno stanziato un milione e 600 mila euro per tutti i comuni in dissesto per il trasporto extraurbano. Aragona ha avuto assegnato una cifra di circa 200 mila euro che ci consentirà di potere dare gli abbonamenti fino a dicembre".