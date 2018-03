"Non pagavano la Tosap da 6 anni", pizzicati 13 ambulanti abusivi

Non pagavano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - la Tosap - dal 2012. Sono 13 gli ambulanti ritenuti occupanti abusivi al mercatino di Aragona. E il Comune, che non naviga certamente in buone acque, ha subito un grave danno economico. Lo riporta oggi il Giornale di Sicilia. L'ente, dopo i controlli, ha revocato la concessione del posteggio nel mercato cittadino. La legge infatti prevede la revoca dell’autorizzazione al commercio su aree pubbliche nel caso di decadenza della concessione e poiché nei quindici giorni successivi alla notifica, nessuno di coloro che sono stati segnalati, hanno presentato i documenti necessari che dimostrassero di aver pagato per gli ultimi 6 anni quanto dovuto al Comune di Aragona, l’atto diverrà esecutivo.

I controlli sono stati realizzati agli inizi di marzo, quando sono state setacciate le autorizzazioni dei più di cinquanta commercianti che operano ogni martedì nella strada del mercato settimanale di Aragona, un mercato sempre meno frequentato e che ogni anno ha nuovi spazi vuoti. L’ufficio delle Entrate ha quindi notificato le 13 revoche, informando di questo anche il corpo della polizia municipale che dovrà verificare e controllare la presenza o meno di coloro che non hanno l’autorizzazione per poter lavorare sul territorio aragonese.