Aragona, scene di degrado in via Padre Gaziano: avvistati topo e serpente

Un ratto e un serpente avvistati in via Padre Gaziano, traversa di via Enrico La Loggia, ad Aragona. Lo scrive oggi il Giornale di Sicilia.

Un anziano li ha abbattuti entrambi. Nella zona era stata segnalata la presenza di diversi ratti, dal rione viene lanciato un appello all'Amministrazione comunale per provvedere alla derattizzazione.