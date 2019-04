"Ha tentato di rubare una macchina", arrestato un meccanico

Sarebbe stato sorpreso mentre tentava, in via Speri ad Aragona, di collegare i fili dell'accensione. A notarlo, bloccarlo e chiamare i carabinieri è stato un familiare del proprietario della macchina - un suv Mitsubishi Asx, di colore bianco, - che il meccanico cinquantaduenne stava, secondo l'accusa, cercando di portare via. I carabinieri sono subito accorsi e hanno, appunto, arrestato, in flagranza di reato, il meccanico Antonino Cannistraro.

Su disposizione del sostituto procuratore di turno, l'indagato è stato posto agli arresti domiciliari. Durante la perquisizione - realizzata, come procedura investigativa esige, dai carabinieri - il cinquantaduenne sarebbe stato trovato in possesso di oggetti atti allo scasso: dei cacciavite per la precisione. Per questo motivo è stato denunciato alla Procura.