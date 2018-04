Tassa sui rifiuti, "stangata di Pasqua" ad Aragona: l'aumento è del 20 per cento

E' stata già definita la "stangata di Pasqua". Le bollette per lo smaltimento dei rifiuti sono aumentate - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - del 20 per cento. Aragonesi che, in questi giorni, si stanno confrontando sia con l'aumento della Tari che con il conguaglio del canone idrico per gli anni 2014-2015 e 2016. Bollette che, in quest'ultimo caso, già lo scorso anno - dopo un'autentica mobilitazione popolare e una interpellanza dei consiglieri Biagio Bellanca e Duccio Cipolla che ne dimostrarono l'illegittimità - vennero ritirate.

Ad Aragona, dunque, in questi ultimi giorni si sta vivendo nella confusione e molti hanno evidenziato la contraddizione: raccolta differenziata che ha raggiunto il 69 per cento e aumento della Tari del 20 per cento. "In passato, in bilancio, sono state messe cifre inferiori a quelle reali dei costi del servizio - ha spiegato, a La Sicilia, l'assessore comunale al Bilancio Alfonso Galluzzo - . Pertanto l'aumento è stato necessario per non creare altri debiti. Contiamo, dal prossimo anno, di poter diminuire la tariffa".