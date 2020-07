La dea bendata si ferma ad Aragona: vinti 21.682 col SuperEnalotto

È stato un giovedì da ricordare per un giocatore del SuperEnalotto di Aragona, in provincia di Agrigento. È qui che nel concorso del 16 luglio è stato centrato un "5" da 21.682,66 euro. La schedina vincente, secondo quanto riporta Agipronews, è stata convalidata nella tabaccheria/edicola Galluzzo di via La Rosa 188.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Jackpot, intanto, continua a salire e domani verranno messi in palio 15,1 milioni di euro.