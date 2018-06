"Picchia e perseguita la compagna dopo la separazione", 42enne allontanato dal gip

Schiaffi, pugni e insulti durante la convivenza e atti persecutori di ogni tipo dopo, quando la donna decise di interrompere la relazione: il giudice “allontana” un quarantacinquenne violento e gli impone di mantenersi distante almeno 500 metri dal luogo del domicilio dell’ex compagna. Protagonista della vicenda giudiziaria è un quarantacinquenne di Aragona, indagato per maltrattamenti e stalking.

Il gip Alfonso Malato, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Gloria Andreoli, gli ha applicato la misura cautelare del divieto di avvicinamento. Questa mattina, assistito dal suo difensore, l’avvocato Salvatore Cusumano, l’indagato comparirà davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia. Il quarantacinquenne è stato denunciato più volte dalla donna che ha raccontato di essere stata, ripetutamente, picchiata durante la convivenza e percossa con pugni e schiaffi. Una violenza deliberata e gratuita che la donna sarebbe stata costretta a subire per un lungo periodo insieme a ripetuti insulti e volgarità di ogni tipo. La situazione, per certi versi, peggiora quando la donna, nei mesi scorsi, decide di interrompere la relazione.

L’indagato, sempre secondo la ricostruzione dell’episodio fatta dalla presunta vittima, sarebbe passato dai maltrattamenti allo stalking e avrebbe iniziato a pedinarla e seguirla in tutti i suoi spostamenti. La donna sarebbe stata importunata mentre andava al lavoro, incontrava delle amiche e tentava di riprendere una vita normale. L’ex fidanzato l’avrebbe più volte minacciata di morte e di renderla invalida. Insulti, minacce e molestie che non si sarebbero fermati neppure davanti a dei testimoni.