"Capacità di intendere e volere scemata ma è pericoloso": stalker seriale avrà sconto di pena

“La sua capacità di intendere e volere è grandemente scemata anche se le condizioni restano compatibili con la detenzione in carcere”. Lo psichiatra Leonardo Giordano, pochi giorni dopo la visita, eseguita nella sala attigua a quella dove si celebrano le udienze, riconosce un vizio parziale di mente che porterebbe a una riduzione dell’eventuale condanna ma non all’assoluzione per incapacità di intendere e volere.

Il processo, in corso davanti al gup Francesco Provenzano, è quello a carico del meccanico Antonino Cannistraro, 53 anni, di Aragona, finito in carcere dopo che i carabinieri lo hanno sorpreso per l’ennesima volta, sotto casa dell’ex moglie, che lo aveva denunciato più volte per stalking. Cannistraro, la scorsa estate, è stato arrestato, per lo stesso fatto, cinque volte in diciassette giorni. In alcune circostanze sarebbe anche evaso dagli arresti domiciliari per andare a molestare la donna sotto casa.

Il gip Stefano Zammuto, come chiesto dal pubblico ministero Paola Vetro, ha disposto il giudizio immediato nei suoi confronti, saltando l’udienza preliminare e facendo approdare la vicenda direttamente a processo. La strategia processuale del difensore, l'avvocato Salvatore Cusumano, subito dopo la notifica dell'ordinanza, è stata quella di procedere con il giudizio abbreviato con la condizione di eseguire la perizia psichiatrica.

Questa mattina, oltre a riferire la parziale incapacità di intendere e volere di Cannistraro e la compatibilità col regime carcerario, ha riferito che l’imputato ha “una spiccata pericolosità sociale”. La circostanza porterà il giudice a infliggere, in caso di condanna, anche una misura di sicurezza. Il 30 aprile si concluderà il processo.