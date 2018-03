"Spaccio di hashish e marijuana", arrestati due diciottenni

I carabinieri avevano notato strani, inusuali, movimenti: due ospiti di una comunità alloggio per migranti incontravano sistematicamente dei giovani aragonesi. Incontri che hanno, appunto, insospettito i carabinieri della stazione di Aragona. E' stato effettuato un appostamento davanti la comunità alloggio, che si trova in pieno centro, e a ruota una perquisizione. Due diciottenni, originari del Gambia, giunti in Italia da qualche mese, sono stati arrestati in flagranza di reato. Sono stati trovati in possesso - secondo la ricostruzione dei carabinieri - di sostanze stupefacenti.

Dopo l'appostamento, svolto da alcuni militari in borghese, è scattata la perquisizione per i due sospettati e dalle tasche dei loro pantaloni sono subito saltate fuori alcune dosi di hashish. La perquisizione è stata estesa dunque anche alla stanza occupata dai due gambiani all’interno della comunità. E in quella stanza, i carabinieri hanno trovato un panetto del peso di oltre mezzo etto di hashish, 30 involucri in cellophane contenenti altrettante dosi di hashish del peso di circa 40 grammi e 14 involucri in cellophane contenenti dosi di marijuana del peso di circa 20 grammi.

A quel punto, è scattato l'arresto. Anche questa attività - hanno reso noto dal comando provinciale di Agrigent - si inquadra nell'ambito dell'intensificazione dei controlli disposti per garantire la sicurezza pubblica nei luoghi di ritrovo e nelle aree maggiormente frequentate dai giovani.