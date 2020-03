Febbre alta dopo essere rientrato dal Nord, il sindaco: "Tampone Covid-19 negativo"

"Tampone negativo". E' con queste parole, e in maniera lapidaria, che il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, ha annunciato quella che è, di fatto, la fine di un incubo. Il test rinofaringeo al quale è stato sottoposto ieri, all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta, il 72enne di Aragona - secondo quanto viene riferito dal sindaco Pendolino - è negativo. L'uomo, rientrato da Brescia nei giorni scors, non è - per sua fortuna - affetto da Covid-19.

A causa della febbre alta, catarro e difficoltà respiratorie era stato portato, ieri, al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. I medici lo hanno sottoposto alle lastre radiografiche e ad una Tac. Temendo un caso di Coronavirus, ma senza alcuna certezza categorica (che arriva soltanto con l'esito del tampone) i medici dell'ospedale di Agrigento hanno fatto trasferire il paziente al "Sant'Elia".

In ospedale, ad Agrigento, in via precauzionale, è stata fatta la disinfezione e sanificazione degli ambienti: dal pronto soccorso al reparto dove vengono effettuate le Tac.

A richiamare tutti gli aragonesi, invitandoli a restare a casa, era stato il sindaco Pendolino. Lo stesso che, adesso, ha annunciato che il tampone è risultato essere negativo.

