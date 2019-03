Lavori alla scuola "Scifo", Pendolino: "Finanziamenti solo per messa in sicurezza"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il sindaco di Aragona Giuseppe Pendolino intende fare chiarezza sui lavori di messa in sicurezza della scuola elementare “Scifo” di Aragona al centro di un’interrogazione presentata dai consiglieri comunali di opposizione Giuseppe Attardo e Claudio Clemenza presso gli uffici competenti.

Il sindaco Pendolino dichiara: "I lavori di messa in sicurezza della scuola 'Scifo' sono stati ultimati dall’attuale amministrazione comunale e non dall’amministrazione Parello come affermano i consiglieri Attardo e Clemenza. Parte delle somme del finanziamento erano state svincolate e utilizzate per spese ordinarie dall’amministrazione Parello dove sia Attardo che Clemenza erano assessori al Bilancio e all’Istruzione. La mia amministrazione – aggiunge il sindaco Pendolino – ha dovuto accelerare i lavori e reperire i fondi per potere completare i lavori entro il 31 dicembre 2017, altrimenti si rischiava di ritornare i soldi alla Regione Sicilia. Tengo a precisare che i lavori prevedevano soltanto la sistemazione e messa in sicurezza solo dell’edificio scolastico, e non erano stati previsti finanziamenti né per gli arredi della scuola e neanche per lo spazio esterno. La pavimentazione esterna è tutta divelta e le ringhiere sono arrugginite, i muretti fatiscenti come si evince dalle foto rese pubbliche dagli stessi consiglieri Attardo e Clemenza. L’amministrazione Pendolino al fine di rendere agibile la struttura ha pensato di progettare e di destinare i fondi dei cantieri di lavoro, che sono stati approvati dalla Regione Sicilia, per il completamento della parte esterna della scuola e della ringhiera di recinzione, e si aspetta solamente l’accredito delle somme da parte della Regione per iniziare i lavori. Inoltre con i fondi della democrazia partecipata si sta provvedendo all’acquisto i tutti gli arredi scolastici al fine di rendere agibile e funzionale l’istituto scolastico, così come più volte richiesto dai genitori degli studenti. Non è mia abitudine entrare in polemica, ma era doveroso fare chiarezza e spiegare come stanno realmente le cose sulla scuola elementare Scifo> - conclude il sindaco di Aragona Giuseppe Pendolino.