Tagliate le ruote dell'auto di un pensionato, atto intimidatorio?

Tagliati pneumatici all'autovettura di un anziano pensionato. E' accaduto, nella notte fra venerdì e sabato, in via Paolo Borsellino ad Aragona. A pensare che si tratti di un atto intimidatorio - secondo quanto riporta oggi il Giornale di Sicilia - è il nipote dell’anziano, attivista del movimento 5 Stelle. L’uomo, non candidato alle ultime amministrative, ha ricondotto a lui il danno provocato all’auto dello zio, probabilmente per uno scambio di auto.

È stato proprio il giovane attivista che, avvertito dallo zio, ha chiamato i carabinieri che hanno riscontrato il taglio alle ruote dell’auto, senza però ricevere la denuncia come atto intimidatorio da parte dell'interessato. A condannare il gesto, indipendentemente dalle sue finalità, è l’amministrazione comunale: "È stato un gesto vile e meschino – ha detto, al Giornale di Sicilia, il vicesindaco di Aragona Gianni Graceffa – da condannare senza se e senza ma. Indipendentemente se sia una bravata o un atto nei confronti di qualcuno, faremo di tutto per garantire la sicurezza affinché gesti del genere non avvengano più. Ribadiamo comunque la piena solidarietà al destinatario del vile atto".

Se non è esclusa l’ipotesi di un atto intimidatorio, non è da escludere nemmeno la possibilità di una bravata.