Maxi scazzottata in pieno centro, scattano quattro arresti per rissa: 42enne ferito finisce in ospedale

"Ma che ci guardi?". E' gridando frasi del genere che, poco dopo le 19, in via Roma ad Aragona, è scoppiata una rissa fra quattro persone: due immigrati e altrettanti aragonesi. Ad accorgersi del tafferuglio - una scazzottata a mani nude - sono stati i carabinieri di una pattuglia che stavano transitando in zona. Avrebbe dovuto essere un ordinario pattugliamento del territorio. I militari della stazione di Aragona hanno subito chiamato i rinforzi e tutti insieme sono riusciti a bloccare gli esagitati.

I quattro sono stati arrestati per rissa. E su disposizione del sostituto procuratore di turno Antonella Pandolfi, sono stati posti agli arresti domiciliari. Si tratta di due diciannovenni, uno del Gambia: S. D. e l'altro del Senegal: T. T., entrambi ospiti di una comunità d'accoglienza per extracomunitari, del quarantaduenne, R. M., e del quarantasettenne. R. M., entrambi di Aragona.

I quattro indagati si sono fatti tutti male, tre sono stati controllati e refertati dal sanitario della guardia medica: guariranno nel giro di pochi giorni. Il quarantaduenne è stato, invece, portato all'ospedale "San Giovanni di Dio" dove i medici gli hanno diagnosticato una frattura ad un braccio: giudicata guaribile in circa 30 giorni.

La maxi scazzottata è scoppiata per futili motivi. Fra i due gruppetti non c'erano mai stati alterchi. Sarebbe bastato uno sguardo di troppo, forse anche una parola di troppo per innescare il tafferuglio.