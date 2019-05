Maxi scazzottata in pieno centro, scattano quattro arresti per rissa

Quattro persone - fra cui due extracomunitari - sono state arrestate per rissa. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, i due aragonesi e i due immigrati, sono stati posti agli arresti domiciliari. Non è chiaro, non ancora al momento, perché sia scoppiata - in via Roma, ad Aragona, - la scazzottata fra i quattro. I carabinieri della stazione cittadina sono però intervenuti. E lo hanno fatto in tempo, ossia prima che qualcuno dei compartecipanti alla rissa rimanesse gravemente ferito.

I quattro sono stati tutti bloccati e arrestati in flagranza di reato. Sono ancora in corso gli interrogatori dei quattro indagati e le audizioni di quanti, in via Roma, hanno assistito al tafferuglio. I militari dell'Arma stanno, infatti, cercando di ricostruire cosa effettivamente abbia innescato la diatriba trasformatasi poi in un "corpo a corpo". Non è escluso che tutto sia nato per una battuta di troppo. Ma ci vorrà ancora qualche ora, laddove possibile fra l'altro, per fare chiarezza.