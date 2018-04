Voltano, riparata la perdita idrica in via Petrusella

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Girgenti Acque S.p.A. comunica che i lavori di riparazione sull’acquedotto “Voltano”, per la riparazione di una perdita idrica in via Petrusella, territorio del Comune di Aragona, sono stati ultimati.

Pertanto la distribuzione idrica, nelle zone interessate (Zona industriale, San Michele e Fontanelle, frazioni del Comune di Agrigento) è in fase di ripristino.