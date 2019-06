"Dodicenne violentata dai giostrai", slitta la deposizione del perito

Slitta l'esame del perito Arturo Bonsignore, incaricato di trascrivere le intercettazioni disposte nell'ambito dell'inchiesta. Di conseguenza la decisione del gup Stefano Zammuto, che dovrà stabilire se ascoltare la ragazzina, presunta vittima di abusi, è stata rimandata. E' ripresa ieri mattina l'udienza preliminare a carico di quattro uomini accusati di avere abusato della bimba, all'epoca dodicenne, in occasione dei giorni successivi alla festa della Madonna di Fatima dove era stato allestito un luna park in cui alcuni di loro lavoravano.

Si tratta di Bogdan Petru Corcoz, 22 anni, di origini rumene e residente ad Aragona; Vasile Lucian Isache, 25 anni, anche lui residente ad Aragona e nato in Romania; Costantin Cosmin Babiuc Pavel, 24 anni, rumeno e Riccardo Fonte, 60 anni, di Caltanissetta. Sono accusati di violenza sessuale di gruppo aggravata ai danni di una ragazzina che, all’epoca dei fatti, il 13 maggio del 2015, doveva ancora compiere dodici anni. La ragazza, che si è costituita parte civile con l’assistenza dell’avvocato Daniela Posante, ha raccontato di essere stata trascinata con violenza in un vicolo dove sarebbe stata costretta ad abbassarsi i pantaloni subendo violenza, a turno, dai quattro imputati, alcuni dei quali si sarebbero trovati ad Aragona perché gestivano delle giostre del luna park. L’aggressione sarebbe avvenuta una sera in cui la ragazzina era uscita proprio per andare alle giostre insieme ad alcune amiche. Il gruppo di giovani di origini straniere e il sessantenne l’avrebbero avvicinata e costretta ad andare nel vicolo dove si sarebbero consumati gli abusi sessuali.