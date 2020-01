Arrestato cinque volte in diciassette giorni per stalking alla ex, chiesta perizia psichiatrica

Una perizia psichiatrica per accertare se l'imputato era capace di intendere quando avrebbe perseguitato la sua ex che lo aveva lasciato. E' stata chiesta dal difensore, l'avvocato Salvatore Cusumano, e adesso si dovrà pronunciare il gup Francesco Provenzano. Dopo i cinque arresti in diciassette giorni dell'estate scorsa, il meccanico Antonino Cannistraro, di Aragona, finito in carcere dopo che i carabinieri lo hanno sorpreso per l’ennesima volta, sotto casa dell’ex moglie, che lo aveva denunciato più volte per stalking, va a processo.

Il gip Stefano Zammuto, come chiesto dal pubblico ministero Paola Vetro, ha disposto il giudizio immediato nei suoi confronti. La strategia processuale della difesa è stata quella di procedere con il giudizio abbreviato con la condizione di svolgere una perizia psichiatrica per accertare se sussiste un vizio di mente. Il giudice, dopo il primo passaggio in aula, ieri ha disposto un rinvio al 5 marzo.

Il meccanico è accusato di maltrattamenti, evasione dagli arresti domiciliari e stalking. I carabinieri della stazione di Aragona, il 4 agosto scorso, lo hanno arrestato per la quinta volta in diciassette giorni.