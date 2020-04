Ghanese morto nel centro d'accoglienza, arriva l'esito del test Covid: è negativo

Nessun nuovo caso di Coronavirus ad Aragona. Il tampone, effettuato post mortem al ventenne ghanese, è risultato essere negativo. A renderlo noto è stato il sindaco della città Giuseppe Pendolino.

Il giovane, ospite di un centro di seconda accoglienza (quello per i richiedenti asilo politico), è morto lo scorso sabato. Secondo quanto allora emerse, il ragazzo nei giorni precedenti aveva avuto febbre e diarrea. Una sintomatologia che ha portato i sanitari ad effettuare - per fare massima chiarezza - un tampone rino-faringeo post-mortem.

Come il protocollo sanitario prescrive - in via precauzionale - la struttura d'accoglienza era stata subito isolata e il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, aveva disposto l'immediata quarantena per i 24 extracomunitari ospiti e per tutti gli operatori della struttura. Adesso, con la certezza dell'esito negativo del test, non ci sarà più nessuna quarantena né per i migranti, né per i lavoratori.