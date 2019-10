"Soldi in cambio del kit della differenziata", nuova bufala sul web

Consegna dei mastelli ad Aragona previo il pagamento di una somma? Dall'Amministrazione comunale smentiscono la "bufala".

La voce si era diffusa nei giorni scorsi attraverso dei messaggi su whatsapp. In particolare circolava l'audio di una donna la quale spiegava che non meglio precisati operatori avessero annunciato la necessità per i cittadini di versare del denaro per ottenere i nuovi mastelli. Una "bufala" che era circolata rapidamente in tutta la provincia, creando panico e inutile allarmismo.

Così è l’assessore del comune di Aragona con delega all’Ambiente, Francesco Morreale, a ricordare che il ritiro del kit è completamente gratuito. "Smentisco quindi categoricamente le voci sul pagamento delle attrezzature per effettuare la raccolta differenziata - ha detto -".