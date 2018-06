Strada sprofondata, il Libero Consorzio: "Area transennata, interventi da stabilire"

L'area interessata dal cedimento - all'altezza del chilometro 0,500 della strada provinciale 22, fra Aragona e Joppolo Giancaxio - è stata demilitata. In contrada Carbonaro, per evitare pericoli per gli automobilisti e per i pedoni, sono stati collocati i cartelli adeguati di segnaletica. Lo ha reso noto il Libero consorzio comunale di Agrigento che ha aggiunto: "Sarà effettuata una ricognizione da parte dei tecnici del Libero Consorzio per stabilire gli interventi idonei per migliorare la transitabilità del tratto interessato, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili".

Il Libero consorzio comunale ha inoltre ricordato che sulla provinciale 22 che collega Aragona con Joppolo Giancaxio è presente una specifica limitazione di velocità fissata in 30 chilometri orari per gli autoveicoli e il divieto di transito per i ciclisti. A richiamare l'attenzione sulla strada provinciale era stato, e lo aveva fatto con una videodiretta su Facebook, l'aragonese Raimondo Collura.