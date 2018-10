Donna travolta e uccisa mentre comprava pesce dall'ambulante, condannata automobilista

Travolta e uccisa da un’auto mentre comprava il pesce da un venditore ambulante in via La Rosa, ad Aragona. Ivana Butera, 33 anni, l'automobilista che investì pure altre due donne, rimaste ferite in maniera seria, è stata condannata a cinque mesi di reclusione per omicidio e lesioni colpose.

La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico Rosanna Croce che ha disposto anche la sospensione della patente di guida per due anni e ha condannato l'imputata a risarcire i familiari della settantanovenne Gesua Cipolla, costituiti parte civile con l'assistenza degli avvocati Daniela Posante, Simona Fulco e Sebastiano Bellanca. Il risarcimento sarà stabilito in sede civile.

L'ipotesi della Procura - il pm aveva chiesto la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione - è che la donna abbia guidato con distrazione senza accorgersi della presenza dell'anziana sul margine destro della carreggiata.

L’incidente avvenne il primo agosto del 2014, Gesua Cipolla morì una settimana dopo per una grave embolia polmonare conseguente all’impatto. Alla richiesta di rinvio a giudizio si è arrivati sulla base dei rilievi della polizia municipale e della consulenza tecnica dell’ingegnere Piero Minacapilli che ha ricostruito la dinamica dell'incidente.

Il difensore, l'avvocato Antonino Gaziano, aveva chiesto l'assoluzione sostenendo che si fosse trattato di un "incidente inevitabile perchè l'anziana aveva invaso la carreggiata ed era in una posizione non visibile agli automobilisti". Nell'incidente restarono ferite altre due donne.