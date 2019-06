Cortocircuito in una delle vasche, divampa l'incendio nel capannone dell'Asi

Fiamme all’interno di un capannone, che produce frese per odontotecnici, della zona industriale di Agrigento.

Nella notte fra domenica e ieri, all'interno di una vasca del capannone – della ditta “Teka” - della zona industriale è divampato un incendio. La vasca conteneva dei liquidi che dovevano stare ad una temperatura di circa 50 gradi. Le fiamme hanno danneggiato soltanto alcune vasche, mentre il fumo ha annerito anche gli uffici. Sul posto, scattato l’allarme, si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale e i carabinieri della stazione di Aragona. Mentre i primi, idranti alla mano, cercavano di limitare i danni, i militari dell’Arma hanno subito appurato che non c’erano segni di effrazione.

I vigili del fuoco hanno impiegato circa 3 ore prima di riuscire a riportare tutto alla massima sicurezza. I danni, ieri, non risultavano essere stati ancora quantificati e comunque è certo che non risultano coperti da polizza assicurativa. Nessun dubbio – non per i carabinieri – sul fatto che l’incendio sarebbe divampato per cause accidentali. L’ipotesi privilegiata è quella di un cortocircuito in una delle vasche che servivano appunto per creare attrezzature per gli odontotecnici. A dare l’allarme, alla centrale operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale, sono stati alcuni automobilisti di passaggio che, inevitabilmente, si sono insospettiti per il fumo che fuoriusciva da quel capannone chiuso.