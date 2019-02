"Impianto di cereali vicino alle case", raffica di esposti per chiederne la chiusura

“Un grande impianto di stoccaggio e lavorazione di cereali, a 200 metri dal centro abitato, con evidente pericolo per la salute a causa dell’uso di un gas tossico”. La denuncia, attraverso il suo legale Vincenzo Mula, arriva da Domenico Rotulo, residente di Aragona e proprietario di una casa confinante alla struttura. L’impianto, per il quale è stata intrapresa una battaglia giudiziaria, si trova in contrada Fontes Episcopi.

“È pericoloso alla salute - denuncia - a causa dell'uso di un gas tossico ed è privo di autorizzazioni necessarie previste dalle normative di settore”. Rotulo si è rivolto a Comune, Procura della Repubblica, Questura e Asp. “Nessuno – denuncia – fa nulla per fermare, anche, cautelativamente, l'attività a tutela della salute pubblica”.

Rotulo aggiunge: “In pratica, afferma in sentenza il Tar al quale ci siamo rivolti, che, tutti gli impianti di stoccaggio di cereali, non possono essere realizzati all'interno della fascia dei 200 metri dal centro abitato.