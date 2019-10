Una nuova illuminazione pubblica per via La Rosa: c'è l'ok della Giunta

Ammodernamento e manutenzione dell'illuminazione pubblica cittadina, approvato progetto dalla giunta comunale di Aragona.

I lavori riguarderanno in particolare la via Salvatore La Rosa. L’obiettivo dell’amministrazione Pendolino è quello di dare "nuovo lustro ed una nuova connotazione ad una delle zone di Aragona più trafficate dagli automobilisti e non solo" dato che in quella zona gli impianti esistenti sono risalenti agli anni '80. Gli interventi consisteranno nella rimozione di 74 corpi illuminanti esistenti, la sostituzione di 3 pali deteriorati, il ripristino di 13 mensole mancanti, di cui una doppia e la collocazione di 89 corpi illuminanti a led, il ripristino dell’armadietto metallico e del quadro elettrico Q5. L’intervento costerà 70 mila euro.