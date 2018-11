Dissesto finanziario ad Aragona, il ricorso dei consiglieri non passa

Il ricorso dei consiglieri comunali di opposizione - sulla dichiarazione del dissesto finanziario del Comune di Aragona - non passa. Lo ha reso noto, dopo aver ricevuto la comunicazione del dipartimento regionale delle Autonomie locali, il sindaco Giuseppe Pendolino.

A presentare il ricorso erano stati i consiglieri comunali di opposizione: Giuseppe Attardo, Claudio Clemenza e Maria Grazia Licata. "Con una nota inviata ai tre consiglieri comunali e per conoscenza al sindaco e al segretario comunale, il responsabile del procedimento, Antonio Garofalo, ha dichiarato tra l’altro che, in relazione al riscontro fornito dall’amministrazione Pendolino e, soprattutto, al pronunciamento del Tar, non si darà seguito - ricostruisce il capo dell'amministrazione di Aragona - al ricorso presentato dai consiglieri d’opposizione".

"La questione rappresentata, conclude il funzionario Garofalo, riguarda - stando sempre alla ricostruzione fatta dal sindaco di Aragona - lo stesso argomento, oggetto della già richiamata ordinanza del giudice amministrativo".