Nuovo contagio e assembramenti, il sindaco: "Basta egoismi, la battaglia contro il virus non è finita"

“Mio malgrado, in questa ‘fase 2’, si sta assistendo a comportamenti poco rispettosi che espongono tutti noi al rischio contagio. Ribadiamo che l’emergenza epidemiologica – ha scritto Pendolino – non è finita, che il distanziamento sociale è in vigore, che lo sport è individuale, che non devono esserci assolutamente assembramenti. Le forze dell’ordine incessantemente fanno i controlli con turni davvero estenuanti e noi tutti siamo grati ai carabinieri e al suo comandante Paolino Scibetta, così come agli uomini della polizia locale e al suo comandante Latino, ma senza il rispetto doveroso delle norme, da parte di tutti noi, la battaglia contro il virus non si può vincere”. Lo ha detto il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, dopo che sabato una concittadina sessantenne è risultata positiva al Covid-19.

"Come da protocollo si stanno seguendo le istruzioni relative all quarantena e assieme alla nuova contagiata anche i familiari stanno osservando il periodo di quarantena - ha spiegato il sindaco di Aragona . Chiedo a ciascuno di rispettare e fare rispettare ai nostri familiari le norme sul distanziamento sociale e di non uscire se non per necessità o per i casi previsti dalla norma.

Pendolino è stato decisamente esplicito: “Non va bene trincerarsi dietro al menefreghismo e all’egoismo, siamo una comunità e tutti insieme siamo detentori del nostro destino. Possiamo rimanere con pochi contagiati o possiamo precipitare verso un contagio generalizzato che potrebbe portare la nostra sofferente economia a richiudere e davvero a morire”.