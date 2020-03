Emergenza Coronavirus, donate mascherine e guanti ad Aragona

Mille mascherine e altrettanti paia di guanti donati alla comunità di Aragona. A darne notizia è stato il sindaco Giuseppe Pendolino.

"Dopo una giornata di chiamate in merito all'emergenza Coronavirus e dopo la ricerca affannata di mascherine e guanti senza nessun esito perché non se ne trovano più, poco fa mi arriva la telefonata di Fabrizio Cacciatore, proprietario della Cleardent, dicendomi di voler dare un aiuto alla comunità aragonese con mille mascherine e mille paia di guanti, praticamente tutte le scorte in magazzino - ha spiegato il sindaco Pendolino - . Questo gesto di generosità mi ha emozionato e voglio ringraziare Fabrizio Cacciatore a nome mio e di tutta la comunità di Aragona per il grande contributo in un momento così particolare e difficile per tutti".