Controlli e arresti ad opera dei carabinieri, il sindaco di Aragona: "Fanno sentire sicuri"

L’Amministrazione comunale di Aragona, presieduta dal Sindaco Giuseppe Pendolino, ringrazia il Comando dei Carabinieri della Stazione di Aragona per l’attività di prevenzione e controllo sul territorio. “Anche durante il mese di agosto – evidenzia il primo cittadino di Aragona - l’impegno è stato attento e continuo, e si è articolato su più fronti. Intendo, dunque, rivolgere un plauso ai Carabinieri che, al comando del maresciallo Paolino Scibetta, in maniera incessante e rassicurante fanno sentire la loro presenza sul territorio comunale, non da ultimo l'intervento antidroga di qualche giorno fa e l'arresto di un latitante originario di Riesi che si nascondeva ad Aragona".