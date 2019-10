Controlli antiassenteismo al Comune di Aragona, il sindaco: "Nessuna contestazione"

Controlli antiassenteismo a sorpresa al Comune di Aragona. Ad eseguirli, secondo quanto reso noto dal sindaco Giuseppe Pendolino, è stata la Guardia di Finanza e gli esiti sarebbero stati positivi.

"I controlli effettuati - dice Pendolino - non hanno riscontrato irregolarità". Il sindaco esprime soddisfazione "per l'alto senso del dovere dimostrato dai verificatori e dagli impiegati comunali e dà atto che la sensibilizzazione al rispetto dei doveri da parte dell'amministrazione comunale, nonché il sistematico controllo operato dagli organi interni a ciò preposti, hanno reso consapevoli le risorse umane del Comune circa il rispetto delle regole e i propri doveri comportamentali in materia di presenza in servizio".