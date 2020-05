Aragona, ecco le cassette modulari per chi abita in zone prive di toponomastica

Arrivano ad Aragona le cassette modulari delle Poste. La finalità è quella di garantire un servizio di recapito regolare facilitando il portalettere nell’individuazione dei destinatari della corrispondenza.

Il sistema delle cassette modulari, già realizzato in diversi comuni della Sicilia, è stato studiato per venire incontro a quanti sono domiciliati in zone prive di toponomastica con la difficoltà di comunicare ai propri interlocutori l’indirizzo completo.

Ognuno dei 12 blocchi installati contiene più cassette postali, di proprietà di Poste Italiane, a ciascuna delle quali può accedere il cliente assegnatario per il ritiro degli invii postali.

L’amministrazione comunale di Aragona ha collaborato per l’installazione delle cassette modulari, che sono state assegnate gratuitamente una per ogni nucleo familiare.

