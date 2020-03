Caso "sospetto", tampone negativo e adesso la conferma: il 72enne di Aragona ha il Coronavirus

"Mi è stato notificato, pochi minuti fa, il primo caso di Coronavirus nella nostra cittadina. Ho subito allertato le forze dell'ordine. Il paziente si trova ricoverato da oltre 10 giorni in ospedale". Lo ha annunciato, agli abitanti di Aragona, il sindaco Giuseppe Pendolino. Si tratta del 72enne che, lo scorso 16 marzo, era stato prima portato all'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento e poi trasferito al "Sant'Elia" di Caltanissetta dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e dove, attualmente, si trova ricoverato in Terapia intensiva. Inizialmente, il caso del 72enne aragonese era stato ritenuto come "sospetto", motivo per il quale era stato disposto il trasferimento nella struttura ospedaliera di Caltanissetta. Poi era arrivato l'esito del tampone rino-faringeo che era risultato essere negativo. Ed adesso, ad una successiva verifica epidemiologica, il test ha invece dato esito positivo.

"Oggi più che mai vi prego: rimanete a casa. L'unico modo per aiutarci - Pendolino è tornato a lanciare l'appello - è: stare a casa. Cerchiamo tutti di collaborarci. Solo stando a casa lo possiamo superare".