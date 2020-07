Bottiglia con benzina e fiammiferi davanti al cancello: avvertimento a professionista

Una bottiglia di plastica, contenente benzina, e alcuni fiammiferi legati al tappo. Ha le caratteristiche, in piena regola, dell’avvertimento quello che è stato ritrovato, verosimilmente durante le ore notturne, fuori al cancello della sua abitazione da un libero professionista di Aragona. L’uomo s’è recato in caserma ed ha formalizzato una denuncia a carico di ignoti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I militari dell’Arma hanno, naturalmente, subito avviato le indagini per cercare, in primissima battuta, di individuare in che ambito possa essere maturata l’intimidazione. Servirà, inevitabilmente, del tempo per tracciare la giusta pista investigativa e provare ad identificare chi ha depositato quella bottiglia, con all’interno liquido infiammabile, e quei cerini legati al tappo. Non è escluso – ma non ci sono affatto certezze al riguardo – che come primissimo passo, gli investigatori possano già aver setacciato l’area di rinvenimento della bottiglia per provare ad appurare se siano o meno presenti delle telecamere di video sorveglianza pubbliche o private. Gli eventuali filmati potrebbero infatti dare il giusto input all’attività investigativa che è indirizzata ad identificare il mittente di quell’avvertimento. Fitto, anzi categorico, è il riserbo di investigatori e inquirenti che non lasciano trapelare – come sempre avviene in casi del genere – neanche la più piccola indiscrezione. Un fascicolo d’inchiesta è stato aperto alla Procura di Agrigento.