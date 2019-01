"Pressioni su dirigente per salvare immobile abusivo di una parente", chiesto rinvio a giudizio del sindaco

Il pubblico ministero Chiara Bisso della Procura di Agrigento ha chiesto il rinvio a giudizio del sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, accusato di avere fatto pressioni su un dirigente del Comune per costringerlo a revocare l'ordine di demolizione di un immobile abusivo al quale era interessata una parente che, però, per questo motivo, non poteva formalizzarne l'acquisto.

Pendolino, che ha nominato come difensore l'avvocato Nino Caleca, è imputato di abuso di ufficio e comparirà davanti al giudice dell'udienza preliminare Francesco Provenzano il 24 gennaio. L'inchiesta scaturisce dalla denuncia del dirigente che non si prestò alle "reiterate richieste" del sindaco e, per questo, sarebbe stato rimosso.

Le pressioni di Pendolino sarebbero state finalizzate anche a revocare la sanzione amministrativa.