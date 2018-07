Apre in città la prima farmacia nata col decreto "Cresci Italia"

Cominciano ad aprire anche Sicilia le farmacie del concorso straordinario varato dal decreto "Cresci Italia" del 2012 dal governo Monti. La prima di Agrigento e provincia è la Farmacia Unità d’Italia, che prende il nome dalla via in cui si trova ubicata, tra Fontanelle, San Michele e l’ospedale San Giovanni di Dio. A gestire la nuova farmacia di Agrigento sarà un’associazione formata dai dottori Christian Intorre e Aurelio Pullara, coadiuvati dalla dottoressa Chiara Gugliotta.

La Farmacia Unità d’Italia vuole essere da subito una realtà aperta ai bisogni del territorio, come recita lo slogan scelto dai titolari, “la tua nuova farmacia”. Sarà un presidio farmaceutico che terrà conto dei bisogni delle persone che per età, condizione, nazionalità o disabilità, hanno maggiori difficoltà ad accedere ai servizi, soprattutto a quelli di carattere socio sanitario. Non si dispenseranno solo farmaci e consigli, ma si forniranno tanti servizi utili quale ad esempio lo screening della pressione arteriosa o la misurazione del colesterolo, della glicemia e dell’emoglobina glicata, il controllo del peso corporeo tramite la bilancia impedenziometrica, la gestione delle prenotazioni Cup, l’organizzazione di giornate informative su benessere e salute ed altri eventi durante l’anno a titolo gratuito, sia a favore del singolo cittadino sia a favore di imprese. La nuova Farmacia è dotata di un laboratorio per le preparazioni galeniche e mostra un particolare interesse verso prodotti di derivazione biologica per bambini oltre alla cosmetica Bio.

All’inaugurazione hanno partecipato una numerosa rappresentanza di colleghi, amici ed abitanti del quartiere, da tanto tempo, ormai si aspettava l’apertura di questo servizio essenziale, vista l’espansione della zona abitativa.

