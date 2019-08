Apre la finestra e trova un serpente in veranda, donna chiama i vigili del fuoco

Ha aperto la porta della sua veranda ed ha trovato un’amara sorpresa. Una donna di Canicattì, nel balcone di casa, ha ritrovato un serpente.

Un ospite poco gradito per la signora, che impaurita ha chiesto subito aiuto. La donna, infatti, ha allertato i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento.

I pompieri sono entrati all’interno dell’abitazione della donna, ed hanno catturato il serpente. L’animale è stato liberato nelle aperte campagne di Canicattì. Sono stati attimi di paura per la donna che di certo non si aspettava di ritrovarsi un serpente in veranda.