Ribera, un appello a Sgarbi per la riapertura della necropoli Anguilla

Un appello per la riapertura della necropoli di contrada Anguilla-Magone, a Ribera, è stato lanciato dal giornalista Salvatore Castelli all'assessore regionale ai Beni culturali, Vittorio Sgarbi.

"Si tratta di un sito archeologico di rilevante interesse storico-culturale - scrive Castelli - che, per anni in mano ai tombaroli, poi per fortuna recuperato in grandissima parte e reso agibile con interventi della Sovrintendenza ai Beni archeologici e ambientali della Provincia di Agrigento, era stato reso fruibile per qualche tempo, dopo i lavori di restauro e di recupero, a studiosi, studenti di ogni ordine e grado, a semplici cittadini amanti dell’arte".

"Da diversi mesi, però, - prosegue il giornalista - a quanto pare per problemi legati alla mancanza di servizi igienico-sanitari nella casetta adibita ad uffici, il sito, inspiegabilmente, non è più fruibile alla collettività e la chiusura è stata oggetto di alcune prese di posizione sulla stampa locale a diverso livello al fine di consentire un immediata riapertura".

Castelli invita l'assessore Sgarbi, affinché "possa smuovere le acque stagnanti che da tempo si registrano e che finora hanno impedito di risolvere il problema e stimolare gli organi preposti alla cura del sito affinchè trovino le soluzioni necessarie per la sua risoluzione".