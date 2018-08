Appartamento e terreni, l'Asp torna a mettere in vendita i propri beni

L’azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha 45 proprietà immobiliari – terreni e fabbricati - da vendere. Beni non suscettibili di utilizzo per finalità istituzionali, beni di cui intende disfarsi sperando anche di far “cassa”. Per un appartamento ad Alessandria – in via Brigata Ravenna -, e due fondi rustici: uno a Licata e l’altro a Racalmuto, nelle ultime ore, è stato pubblicato un bando ad evidenza pubblica. La seduta di gara si terrà - nei locali del servizio Economico-Finanziario e Patrimoniale dell’Asp: al viale Della Vittoria ad Agrigento – a mezzogiorno del prossimo 25 settembre.

Potranno, dunque, essere presentate buste, con offerte segrete, per comprare l’appartamento di 123 metri quadrati, al quinto piano, di un palazzo ad Alessandria. Il prezzo a base d’asta è 113.400 euro.

Il secondo lotto è composto dal fondo rustico in località Ortata a Licata e il prezzo a base d’asta è di 5.350 euro. Il fondo è posto in zona rurale a 15 chilometri a Nord-Est rispetto al centro abitato di Licata. Prezzo a base d’asta di ben 48 mila euro, invece, per il fondo rustico – che compone il terzo lotto del bando – in località Fico-Troiana a Racalmuto. Si tratta di terreni in piena zona agricola, a due chilometri da Racalmuto, raggiungibili percorrendo la strada provinciale 15 con direzione Grotte.

Tutti gli interessati ad acquistare uno dei lotti dovranno far arrivare il plico con le offerte entro le ore 10 del 25 settembre.