Assistenza ai migranti, via a gara da 25 milioni di euro

Centri per richiedenti asilo, la Prefettura di Agrigento mette a bando 800 posti per la modica cifra di 35 milioni di euro. L'appalto europeo, da aggiudicare con il sistema dell'offerta più vantaggiosa, avrà una durata biennale e vedrà complessivamente una significativa riduzione dei numeri fin qui in ballo.

“Stante l'afflusso decrescente di richiedenti asilo sul territorio provinciale – si legge nel capitolato d’appalto -, il fabbisogno di posti da reperire tramite procedura di gara può essere stimato per il corrente anno complessivamente in 800” tenendo in considerazione non solo di eventuali nuove struttura da autorizzare, ma anche tenendo conto delle strutture Cas già presenti. Questo applicando, verosimilmente, anche la distribuzione nei centri della provincia già fissata proprio nel bando precedente, che aveva limitato le presenze nei centri di minori dimensioni.

Nel precedente bando, poi cassato dalla stessa Prefettura a causa del cambiamento di normative, erano previsti oltre 1100 posti.