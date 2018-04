Stop agli anticrittogamici, "Mareamico" presenta un esposto ai carabinieri

L’associazione ambientalista di Agrigento, “Mareamico”, ha presento un esposto per l’utilizzo di anticrittogamici in un periodo vietato dalla legge. Dopo i diversi appelli lanciati dalla associazioni di api, l’associazione ha presento un dettagliato esposto al Noe dei carabinieri, all’Asp di Agrigento ed all’Arpa regionale. “Questi trattamenti - scrive in una nota ‘Mareamico’ - sistemici utilizzati da molti agricoltori irresponsabili, entrano nel circolo linfatico della pianta; gli insetti nutrendosi del nettare, del polline ed dell'acqua contaminata, vanno a compromettere non solo la vita degli insetti stessi ma anche la salubrità dei prodotti che si ottengono dalla loro secrezione. Negli ultimi anni questi gravi fatti sono stati registrati spesso nel mese di aprile durante la fioritura degli agrumi, soprattutto nella zona di Ribera e di Cattolica Eraclea. La morte delle api, l'inquinamento del suolo, la contaminazione delle falde acquifere, la presenza di insetticidi nei fiumi Verdura, Magazzolo, Platani e nel prospiciente mare, rappresenta un vero e proprio disastro ambientale”.