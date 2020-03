Coronavirus, l'85enne ricoverato ad Enna: condizioni stabili ma critiche

E' stabile, seppur nelle sue condizioni di criticità, il pensionato ottancinquenne che, nella notte tra sabato e domenica, è stato trasportato all'ospedale "Umberto I" di Enna da Sciacca. L'uomo è ricoverato nel reparto di Malattie infettive. Reparto inesistente nell'Agrigentino.

L'uomo era già affetto da patologie pregresse. A quanto pare il paziente sarebbe risultato a rischio per la febbre alta e, a scopo cautelativo, è stato trattato come caso sospetto e dunque trasferito a Enna.

Per il suo trasferimento era stata chiesta la disponibilità all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta, dove tuttavia non erano disponibili posti in Rianimazione, segnale che già adesso, con la diffusione del virus ancora al suo inizio, la disponibilità di spazi per il ricovero inizia a scarseggiare.